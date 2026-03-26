Dollarama mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dollarama ließ sich am 24.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dollarama die Bilanz zum am 31.01.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,88 Milliarden CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,10 Milliarden CAD ausgewiesen.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,41 CAD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,06 Milliarden CAD taxiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,75 CAD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,18 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dollarama hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,26 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 6,41 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 4,69 CAD je Aktie sowie einen Umsatz von 7,24 Milliarden CAD festgelegt.

Redaktion finanzen.at