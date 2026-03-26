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26.03.2026 06:31:28
Dollarama: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Dollarama gab am 24.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal hatte Dollarama ebenfalls ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 1,51 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,32 Milliarden USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,340 USD. Im letzten Jahr hatte Dollarama einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,21 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Dollarama einen Umsatz von 4,65 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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