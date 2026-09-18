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18.09.2026 06:31:29
Dollarama veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Dollarama lud am 16.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,080 USD je Aktie erzielt worden.
Dollarama hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,45 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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