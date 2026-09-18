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18.09.2026 06:31:29
Dollarama: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Dollarama ließ sich am 16.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dollarama die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dollarama hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,16 CAD je Aktie gewesen.
Dollarama hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,03 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,72 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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