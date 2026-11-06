Dollex Agrotech stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Dollex Agrotech hat am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,32 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,130 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46,42 Prozent auf 777,8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 531,2 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at