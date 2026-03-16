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16.03.2026 06:31:29
Dolly Varden Silver verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dolly Varden Silver hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Dolly Varden Silver vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,07 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,380 CAD beziffert. Im Vorjahr waren -0,280 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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