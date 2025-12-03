Dolomite: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dolomite veröffentlichte am 30.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Umsatzseitig wurden 108,9 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dolomite 85,6 Millionen ILS umgesetzt.

