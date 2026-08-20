Dolphin Drilling AS Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dolphin Drilling AS Registered hat am 19.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,14 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -278,190 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,23 Prozent auf 423,8 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 488,4 Millionen NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at