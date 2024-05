Dolphin Drilling AS Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dolphin Drilling AS Registered hat am 29.05.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Dolphin Drilling AS Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 475,93 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 106,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 18,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at