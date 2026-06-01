Dolphin Drilling AS Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Dolphin Drilling AS Registered lud am 29.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0,38 NOK. Ein Jahr zuvor waren -99,640 NOK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 504,9 Millionen NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 434,8 Millionen NOK.

Redaktion finanzen.at