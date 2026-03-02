Dolphin Drilling AS Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dolphin Drilling AS Registered hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 181,67 NOK. Im Vorjahresquartal waren 33,09 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,98 Prozent auf 474,4 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 551,5 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 311,520 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1226,020 NOK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Dolphin Drilling AS Registered 1,85 Milliarden NOK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 77,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,04 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at