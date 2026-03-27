Dolphin Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dolphin Entertainment hat am 25.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,150 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,03 Prozent auf 15,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,270 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1,220 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Dolphin Entertainment hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 56,70 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 51,68 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at