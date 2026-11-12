Dolphin Entertainment mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dolphin Entertainment präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,02 USD. Im letzten Jahr hatte Dolphin Entertainment einen Gewinn von -0,030 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,24 Prozent auf 16,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at