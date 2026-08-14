Dolphin Entertainment vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dolphin Entertainment lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,13 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,130 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 14,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at