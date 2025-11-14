Dolphin Entertainment veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dolphin Entertainment hat sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Dolphin Entertainment vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,03 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,600 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 14,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dolphin Entertainment 12,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at