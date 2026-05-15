Dolphin Entertainment: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dolphin Entertainment hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,210 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 12,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Dolphin Entertainment 12,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at