Dolphin Medical Services stellte am 26.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,57 Prozent auf 2,1 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at