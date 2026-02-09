Dolphin Medical Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dolphin Medical Services hat am 06.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 2,1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at