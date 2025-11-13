Dolphin Medical Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dolphin Medical Services hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at