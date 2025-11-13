|
13.11.2025 06:31:28
Dolphin Medical Services zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dolphin Medical Services hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Der Umsatz lag bei 1,8 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 27,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
