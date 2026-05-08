Dolphin Offshore Enterprises (India): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Dolphin Offshore Enterprises (India) ließ sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Dolphin Offshore Enterprises (India) die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 7,08 INR gegenüber 2,61 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 453,6 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 121,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 204,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 17,13 INR. Im Vorjahr waren 11,62 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Dolphin Offshore Enterprises (India) im vergangenen Geschäftsjahr 1,16 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Dolphin Offshore Enterprises (India) 740,19 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at