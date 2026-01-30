|
30.01.2026 06:31:29
Dolphin Offshore Enterprises (India) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Dolphin Offshore Enterprises (India) hat am 29.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 3,32 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Dolphin Offshore Enterprises (India) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,89 INR in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 300,0 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 285,0 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
