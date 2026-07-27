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27.07.2026 06:31:29
Dolphin Offshore Enterprises (India): Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Dolphin Offshore Enterprises (India) hat am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 3,70 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,83 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 160,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 428,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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