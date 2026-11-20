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20.11.2026 06:31:28
Dom Development: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dom Development hat am 18.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 6,78 PLN beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,99 PLN je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 36,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 706,6 Millionen PLN generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 961,0 Millionen PLN ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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