Dom Development: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dom Development hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 10,85 PLN. Im letzten Jahr hatte Dom Development einen Gewinn von 10,60 PLN je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,32 Milliarden PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,26 Milliarden PLN.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 25,36 PLN je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Dom Development ein Gewinn pro Aktie von 22,07 PLN in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dom Development im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,76 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,26 Milliarden PLN. Im Vorjahr waren 3,17 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at