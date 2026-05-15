Dom Development stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Dom Development präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 6,98 PLN gegenüber 5,75 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 960,9 Millionen PLN gegenüber 741,9 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at