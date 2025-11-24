|
24.11.2025 06:31:29
Dom Maklerski IDM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Dom Maklerski IDM hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei -0,01 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,020 PLN je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,5 Millionen PLN – ein Plus von 42,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dom Maklerski IDM 1,0 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!