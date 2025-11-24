Dom Maklerski IDM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Dom Maklerski IDM hat am 21.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,01 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,020 PLN je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,5 Millionen PLN – ein Plus von 42,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dom Maklerski IDM 1,0 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at