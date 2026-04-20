Dom Maklerski IDM: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dom Maklerski IDM hat sich am 17.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 PLN beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,53 Prozent auf 0,5 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 0,6 Millionen PLN gelegen.

Dom Maklerski IDM vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 31,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,04 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 5,86 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at