Perpetual LtdShs Aktie
WKN: 872071 / ISIN: AU000000PPT9
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21.05.2026 17:17:08
Doma Perpetual Buys Another $5.6 Million of Nomad Foods With the Stock Down 20% in 2026
According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated May 15, 2026, Doma Perpetual Capital Management LLC increased its position in Nomad Foods (NYSE:NOMD) by 487,482 shares during the first quarter. The estimated trade value is $5.60 million, calculated using the average unadjusted closing price for the quarter. The quarter-end value of the stake decreased by $3.59 million, reflecting both additional shares and price movement.This was a buy; Nomad Foods represented 8.62% of the fund's 13F assets under management after the trade.As of May 20, 2026, shares were trading at $10.42, down 44% over the last year and underperforming the S&P 500 by 69 percentage points.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Nomad Holdings Ltd
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25.02.26
|Ausblick: Nomad legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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