Doman Building Materials Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Doman Building Materials Group veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,22 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CAD je Aktie generiert.

Doman Building Materials Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 841,7 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 795,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at