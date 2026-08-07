Doman Building Materials Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Doman Building Materials Group hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,36 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Doman Building Materials Group 904,5 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 886,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at