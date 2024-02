Dometic Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dometic Group AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.01.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,453 SEK gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,66 Milliarden SEK ausgegangen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 5,19 SEK je Aktie sowie einen Umsatz von 28,26 Milliarden SEK ausgegeben.

