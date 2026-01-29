29.01.2026 06:31:29

Dometic Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dometic Group AB lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dometic Group AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,440 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4,06 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,79 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,209 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,16 Milliarden SEK gerechnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,34 SEK. Im Vorjahr hatte Dometic Group AB -7,210 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,53 Prozent auf 21,04 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24,62 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,62 SEK sowie einen Umsatz von 21,22 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Wall Street tiefer erwartet -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. An der Wall Street dürfte es abwärts gehen. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen