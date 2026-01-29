Dometic Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Dometic Group AB lud am 28.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dometic Group AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,67 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,440 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 4,06 Milliarden SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,79 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust von 0,209 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 4,16 Milliarden SEK gerechnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,34 SEK. Im Vorjahr hatte Dometic Group AB -7,210 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 14,53 Prozent auf 21,04 Milliarden SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24,62 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 2,62 SEK sowie einen Umsatz von 21,22 Milliarden SEK prognostiziert.

Redaktion finanzen.at