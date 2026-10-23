Dometic Group AB zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Dometic Group AB hat am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -13,71 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,350 SEK je Aktie erzielt worden.

Dometic Group AB hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,12 Milliarden SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,89 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,430 SEK gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 4,88 Milliarden SEK taxiert.

Redaktion finanzen.at