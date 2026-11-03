Dominion Energy Aktie
WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097
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03.11.2026 03:42:28
Dominion Energy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, Dominion Energy (NYSE:D) raised its full-year earnings expectation to the top half of its guidance range. Customer demand across its service territory is expanding. Data center development in Virginia is driving much of this growth. Three key takeaways from management's comments highlight the company's long-term outlook.
Dominion Energy now has over 54 gigawatts of data center demand -- a measure of electrical power capacity -- in various contracting stages. Securing long-term electric service agreements, which are binding supply contracts with commercial customers, guarantees steady revenue and shields residential customers from cost shifts.
Large utility infrastructure projects often face cost overruns, but the Coastal Virginia Offshore Wind project remains on track. Adhering to its $11.65 billion budget keeps project risks manageable as it builds out clean power assets.
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