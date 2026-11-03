Dominion Energy Aktie

Dominion Energy ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.11.2026 03:42:28

Dominion Energy: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 30, 2026, Dominion Energy (NYSE:D) raised its full-year earnings expectation to the top half of its guidance range. Customer demand across its service territory is expanding. Data center development in Virginia is driving much of this growth. Three key takeaways from management's comments highlight the company's long-term outlook.

Dominion Energy now has over 54 gigawatts of data center demand -- a measure of electrical power capacity -- in various contracting stages. Securing long-term electric service agreements, which are binding supply contracts with commercial customers, guarantees steady revenue and shields residential customers from cost shifts.

Large utility infrastructure projects often face cost overruns, but the Coastal Virginia Offshore Wind project remains on track. Adhering to its $11.65 billion budget keeps project risks manageable as it builds out clean power assets.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Dominion Energy Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Dominion Energy Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Dominion Energy Inc. 60,64 1,88% Dominion Energy Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.26 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.11.26 Oktober 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 44: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
01.11.26 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 44

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- US-Börsen letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigten sich zum Wochenstart mit verschiedenen Tendenzen. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen