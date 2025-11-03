Dominion Energy A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Dominion Energy A hat sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 1,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dominion Energy A 1,12 USD je Aktie eingenommen.

Dominion Energy A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,53 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at