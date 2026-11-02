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02.11.2026 06:31:29
Dominion Energy A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dominion Energy A hat am 30.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,31 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,16 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 5,62 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,56 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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