Dominion Energy A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Dominion Energy A präsentierte am 01.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Dominion Energy A 0,750 USD je Aktie eingenommen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,01 Prozent auf 5,14 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at