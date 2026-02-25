Dominion Energy A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Dominion Energy A hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,47 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,09 Milliarden USD ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,51 USD. Im letzten Jahr hatte Dominion Energy A einen Gewinn von 2,44 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,51 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 14,34 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at