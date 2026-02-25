|
25.02.2026 06:31:29
Dominion Energy A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Dominion Energy A hat sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,47 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,09 Milliarden USD ausgewiesen.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,51 USD. Im letzten Jahr hatte Dominion Energy A einen Gewinn von 2,44 USD je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 16,51 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 14,34 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.