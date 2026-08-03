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03.08.2026 06:31:29
Dominion Energy A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Dominion Energy A hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,37 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.
Dominion Energy A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,56 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,79 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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