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03.08.2026 06:31:29
Dominion Energy: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Dominion Energy hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,37 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dominion Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,56 Milliarden USD im Vergleich zu 3,79 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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