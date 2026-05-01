Dominion Energy Aktie
WKN: 932798 / ISIN: US25746U1097
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01.05.2026 13:37:28
Dominion Energy, Inc. Q1 Profit Declines
(RTTNews) - Dominion Energy, Inc. (D) announced earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $621 million, or $0.69 per share. This compares with $665 million, or $0.77 per share, last year.
Excluding items, Dominion Energy, Inc. reported adjusted earnings of $847 million or $0.95 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 23.1% to $5.01 billion from $4.07 billion last year.
Dominion Energy, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $621 Mln. vs. $665 Mln. last year. -EPS: $0.69 vs. $0.77 last year. -Revenue: $5.01 Bln vs. $4.07 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 3.45 To $ 3.69
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