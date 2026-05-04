Dominion Energy vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Dominion Energy präsentierte in der am 01.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,750 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dominion Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,01 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,14 Milliarden USD im Vergleich zu 4,12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at