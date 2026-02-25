Dominion Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Dominion Energy veröffentlichte am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,150 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,09 Milliarden USD – ein Plus von 18,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dominion Energy 3,47 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Die Erwartungen der Analysten hatten bei einem Gewinn von 0,669 USD je Aktie gelegen. Beim Umsatz hatten sie 3,64 Milliarden USD für das Quartal in Aussicht gestellt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,45 USD. Im Vorjahr waren 2,44 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 16,51 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 14,34 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at