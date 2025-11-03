Dominion Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Dominion Energy hat am 31.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,53 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 18,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,82 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at