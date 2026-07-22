Russell Aktie
WKN DE: 861252 / ISIN: US7823521080
|
22.07.2026 21:22:41
Domino's CEO Russell Weiner Sells 10,850 Shares for $3.6 Million -- Should Investors Be Worried?
Russell J. Weiner, Chief Executive Officer of Domino's Pizza, Inc. (NASDAQ:DPZ), reported a sale of 10,850 shares of common stock on July 17, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($330.83); post-transaction value based on July 17, 2026, market close ($322.18).Domino's Pizza has a market capitalization of $10.9 billion, TTM revenue of $5.0 billion, and net income of $596.5 million, positioning it as a significant player in the global quick-service restaurant sector. The company's franchise-centric operating model provides scalability and recurring revenue streams while minimizing capital intensity. Domino's competitive advantages include its established brand recognition, extensive distribution network spanning both domestic and international markets, and operational efficiency driven by technology-enabled ordering and delivery systems.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Russell Corp.
Analysen zu Russell Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: US-Börsen unter Druck -- ATX und DAX schließen tief im Minus -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notierten am Donnerstag deutlich schwächer. Auch die US-Indizes geben klar nach. An den Märkten in Asien ging dagegen nach oben.