People Aktie
WKN DE: A2JDBV / ISIN: CA7097621089
|
23.02.2026 17:18:00
Domino’s earnings show it’s ‘just not true’ that people are eating less pizza
Domino’s stock was rallying Monday after a sales beat showed that the quick-service pizza category remains healthy, despite the weakness seen by rivals.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!