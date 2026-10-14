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14.10.2026 06:31:29
Dominos Pizza: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Dominos Pizza hat am 13.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 4,60 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,36 Prozent auf 1,19 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,15 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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