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22.07.2026 06:31:29
Dominos Pizza: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Dominos Pizza hat sich am 20.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Dominos Pizza 3,81 USD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Dominos Pizza in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,19 Milliarden USD im Vergleich zu 1,15 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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