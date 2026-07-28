C.T.O Aktie
WKN: 778943 / ISIN: CY0001350418
|
28.07.2026 18:00:01
Domino's Pizza CTO Kelly Garcia Sells $4.0 Million Stock
Kelly E. Garcia, EVP, Chief Tech & Data Ofcr of Domino's Pizza, Inc. (NASDAQ:DPZ), sold 12,430 shares on July 22, 2026, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($322.04); post-transaction value based on July 22, 2026 market close ($319.83).Domino's Pizza is a globally recognized quick-service restaurant operator with a market capitalization of $10.6 billion and TTM revenues of $5.0 billion. The company maintains a capital-efficient franchise-based business model that has enabled significant international expansion while generating recurring revenue streams from franchisee royalties and supply chain operations. Domino's competitive positioning is reinforced by its established brand recognition, technology-enabled ordering platforms, and extensive delivery infrastructure across both developed and emerging markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu C.T.O. Public Company Ltd Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu C.T.O. Public Company Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und KI-Sorgen: Dow schlussendlich stärker -- ATX zum Handelsende tiefer -- DAX schließt im Plus -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus - Nikkei und KOSPI sacken kräftig ab
Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.