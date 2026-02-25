Dominos Pizza hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Dominos Pizza hat am 23.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dominos Pizza hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,35 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,89 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Dominos Pizza 1,54 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,44 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 17,57 USD beziffert. Im Vorjahr waren 16,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Dominos Pizza im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,94 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,71 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at